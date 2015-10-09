Сборная Казахстана узнала место в рейтинге ФИФА после сенсации в отборе ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновлённый рейтинг национальных команд по итогам ноябрьских матчей, передают Vesti.kz.

Казахстан сохранил позицию после яркого матча с Бельгией

Сборная Казахстана провела два ноябрьских поединка. В заключительном туре отбора на ЧМ-2026, состоявшемся 15 ноября, команда Талгата Байсуфинова сотворила сенсацию, сыграв 1:1 с лидером группы — сборной Бельгии. Причём последние десять минут казахстанцы провели в меньшинстве после удаления вингера "Тобола" Ислама Чеснокова.

Этот результат, вопреки ожиданиям, не привёл к изменению позиции в рейтинге — Казахстан сохранил 115-е место.

Товарищеская встреча с Фарерами

18 ноября национальная команда провела спарринг с Фарерскими островами и уступила со счётом 0:1. Несмотря на поражение, общая сумма очков позволила сборной удержаться на прежней строчке.

Лидеры мирового рейтинга

В верхней части таблицы изменений не произошло: Испания остаётся первой с 1 877 баллами. За ней следуют Аргентина (1 873) и Франция (1 870).

