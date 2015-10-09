Звезда ПСЖ обошёл Салаха и забрал "Золотой мяч"

Защитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Марокко Ашраф Хакими признан лучшим футболистом Африки по итогам 2025 года, передают Vesti.kz.

Хакими опередил Салаха и Осимхена

В голосовании за Африканский "Золотой мяч" 27-летний игрок опередил двух ключевых конкурентов — египетского вингера английского "Ливерпуля" Мохамеда Салаха и нигерийского форварда турецкого "Галатасарая" Виктора Осимхена.

Выдающийся сезон: четыре трофея и финал клубного ЧМ

Прошлая кампания стала одним из лучших в карьере марокканца. Вместе с ПСЖ он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, национальный Кубок и Суперкубок, а также дошёл до финала клубного чемпионата мира-2025.

За сезон Хакими провёл 55 матчей, отметившись 11 голами и 16 результативными передачами.

Реакция Хакими: слова благодарности и посыл молодёжи

После получения награды футболист опубликовал эмоциональное послание в своих соцсетях:

"Признание, венчающее годы упорного труда, успеха и незабываемых моментов.

Я выражаю благодарность своей семье, товарищам по команде и всем, кто работает со мной каждый день, на поле и за его пределами. Ваше доверие, преданность делу и поддержка делают меня сильнее и позволяют мне расти. Спасибо всем марокканцам за то, что всегда поддерживаете меня. Я надеюсь, что этот момент вдохновит каждого ребенка в нашей стране и на всём нашем континенте поверить в свои мечты и бороться за них", — написал Хакими.

Исторический прорыв после двух попыток

Интересно, что до этого Хакими дважды останавливался в шаге от награды. В 2024 году лучшим в Африке был признан нигерийский форвард итальянской "Аталанты" Адемола Лукман, а марокканец стал вторым.

Годом ранее Хакими снова финишировал на втором месте — уступив Виктору Осимхену, тогда выступавшему за "Наполи".

В текущей кампании марокканец провёл 14 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. На данный момент он оценивается в 80 миллионов евро.

Ранее звезда ПСЖ принял неожиданное решение по трансферу в "Барселону".

Добавим также, что стало известно о крупной трансферной сделке "Реала" с двумя клубами.

Победитель Лиги чемпионов готовит Гвардиоле предложение в 200 миллионов