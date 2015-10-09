Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Сегодня 10:11
 

Звезда ПСЖ обошёл Салаха и забрал "Золотой мяч"

  Комментарии

Поделиться
Звезда ПСЖ обошёл Салаха и забрал "Золотой мяч" ©x.com/CAF_Online/status

Защитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Марокко Ашраф Хакими признан лучшим футболистом Африки по итогам 2025 года, передают Vesti.kz.

Поделиться

Защитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Марокко Ашраф Хакими признан лучшим футболистом Африки по итогам 2025 года, передают Vesti.kz.

Хакими опередил Салаха и Осимхена

В голосовании за Африканский "Золотой мяч" 27-летний игрок опередил двух ключевых конкурентов — египетского вингера английского "Ливерпуля" Мохамеда Салаха и нигерийского форварда турецкого "Галатасарая" Виктора Осимхена.

Выдающийся сезон: четыре трофея и финал клубного ЧМ

Прошлая кампания стала одним из лучших в карьере марокканца. Вместе с ПСЖ он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, национальный Кубок и Суперкубок, а также дошёл до финала клубного чемпионата мира-2025.

За сезон Хакими провёл 55 матчей, отметившись 11 голами и 16 результативными передачами.

Реакция Хакими: слова благодарности и посыл молодёжи

После получения награды футболист опубликовал эмоциональное послание в своих соцсетях:

"Признание, венчающее годы упорного труда, успеха и незабываемых моментов.
Я выражаю благодарность своей семье, товарищам по команде и всем, кто работает со мной каждый день, на поле и за его пределами. Ваше доверие, преданность делу и поддержка делают меня сильнее и позволяют мне расти.

Спасибо всем марокканцам за то, что всегда поддерживаете меня.

Я надеюсь, что этот момент вдохновит каждого ребенка в нашей стране и на всём нашем континенте поверить в свои мечты и бороться за них", — написал Хакими.

Исторический прорыв после двух попыток

Интересно, что до этого Хакими дважды останавливался в шаге от награды. В 2024 году лучшим в Африке был признан нигерийский форвард итальянской "Аталанты" Адемола Лукман, а марокканец стал вторым.

Годом ранее Хакими снова финишировал на втором месте — уступив Виктору Осимхену, тогда выступавшему за "Наполи"

В текущей кампании марокканец провёл 14 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. На данный момент он оценивается в 80 миллионов евро.

Ранее звезда ПСЖ принял неожиданное решение по трансферу в "Барселону".

Добавим также, что стало известно о крупной трансферной сделке "Реала" с двумя клубами.

Победитель Лиги чемпионов готовит Гвардиоле предложение в 200 миллионов

Чемпионат Франции 2025/26   •   Франция, Ницца   •   Регулярный чемпионат, мужчины
22 ноября 00:45   •   не начат
Ницца Олимпик
Ницца Олимпик
(Ницца)
- : -
Марсель Олимпик
Марсель Олимпик
(Марсель)
Кто победит в основное время?
Ницца Олимпик
Ничья
Марсель Олимпик
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!