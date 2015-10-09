Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Франция
Вчера 19:51
 

Звезда ПСЖ принял неожиданное решение по трансферу в "Барселону"

Звезда ПСЖ принял неожиданное решение по трансферу в "Барселону"

Каталонсая "Барселона" заинтересовалась полузащитником сборной Испании и французского "Пари Сен-Жермен" Фабианом Руисом, передают Vesti.kz.

Фабиан отверг "Барселону"

Однако, по данным Don Balon, 29-летний хавбек дал понять, что не намерен переходить в стан "сине-гранатовых". Игрок, который играет ключевую роль в центре поля парижского клуба под руководством Луиса Энрике, заявил, что хочет завершить карьеру в другом испанском клубе.

Возвращение домой

Речь идёт об испанском "Бетисе", где Фабиан начинал свою карьеру. Полузащитник подчеркнул эмоциональную привязанность к клубу:

"Я не скрываю, я из "Бетиса", надеюсь когда-нибудь вернуться и завершить здесь карьеру, дома".

Этот шаг фактически закрывает дверь для трансфера в "Барселону".


ПСЖ готов отпустить игрока

Хотя президент ПСЖ Нассар Аль-Хелаифи редко расстаётся с ведущими игроками, высокие заслуги Фабиана в команде и его желание вернуться в родной клуб могут стать причиной согласия французского клуба на трансфер в "Бетис". Для "Барселоны" это означает необходимость искать альтернативные варианты усиления центра поля на следующий сезон.

В текущей кампании Руис принял участие в 11 матчах, забил один гол и отдал две результативные передачи. На данный момент он оценивается в 40 миллионов евро. Контракт с парижанами действует до 2027 года.

Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 12 8 3 1 24-11 27
2 Марсель Олимпик 12 8 1 3 28-11 25
3 Ланс 12 8 1 3 21-11 25
4 Страсбур 12 7 1 4 24-16 22
5 Лилль 12 6 2 4 23-15 20
6 Лион 12 6 2 4 18-15 20
7 Монако ФК 12 6 2 4 24-21 20
8 Ренн Стад 12 4 6 2 19-17 18
9 Ницца Олимпик 12 5 2 5 17-18 17
10 Тулуза 12 4 4 4 18-16 16
11 Париж 12 4 2 6 18-21 14
12 Гавр 12 3 5 4 13-17 14
13 Анже 12 3 4 5 10-15 13
14 Метц 12 3 2 7 12-27 11
15 Брест 12 2 4 6 14-21 10
16 Нант 12 2 4 6 11-18 10
17 Лорьян 12 2 4 6 14-26 10
18 Осер 12 2 1 9 7-19 7

Перейти на страницу турнирной таблицы →

