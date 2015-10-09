Звезда ПСЖ принял неожиданное решение по трансферу в "Барселону"

Каталонсая "Барселона" заинтересовалась полузащитником сборной Испании и французского "Пари Сен-Жермен" Фабианом Руисом, передают Vesti.kz.

Фабиан отверг "Барселону"

Однако, по данным Don Balon, 29-летний хавбек дал понять, что не намерен переходить в стан "сине-гранатовых". Игрок, который играет ключевую роль в центре поля парижского клуба под руководством Луиса Энрике, заявил, что хочет завершить карьеру в другом испанском клубе.

Возвращение домой

Речь идёт об испанском "Бетисе", где Фабиан начинал свою карьеру. Полузащитник подчеркнул эмоциональную привязанность к клубу:

"Я не скрываю, я из "Бетиса", надеюсь когда-нибудь вернуться и завершить здесь карьеру, дома".

Этот шаг фактически закрывает дверь для трансфера в "Барселону".

ПСЖ готов отпустить игрока

Хотя президент ПСЖ Нассар Аль-Хелаифи редко расстаётся с ведущими игроками, высокие заслуги Фабиана в команде и его желание вернуться в родной клуб могут стать причиной согласия французского клуба на трансфер в "Бетис". Для "Барселоны" это означает необходимость искать альтернативные варианты усиления центра поля на следующий сезон.

В текущей кампании Руис принял участие в 11 матчах, забил один гол и отдал две результативные передачи. На данный момент он оценивается в 40 миллионов евро. Контракт с парижанами действует до 2027 года.

