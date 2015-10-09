Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Одним голом обернулся последний матч сборной Казахстана в 2025 году

Сборная Казахстана Фото: Маржан Куандыкова©

Сборная Казахстана по футболу уступила в товарищеском матче команде Фарерских островов, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Пуле (Хорватия) и завершилась в пользу островитян со счетом 1:0. Единственный гол в первом тайме забил Петур Кнудсен. Он отличился на 25-й минуте.

Отметим, что это был последний матч национальной команды в 2025 году.

Напомним, игра с Фарерам прошла спустя три дня после сенсационной ничьей с Бельгией (1:1) в рамках отбора на ЧМ-2025. Игра состоялась 15 ноября в Астане.

Согласно требованиям УЕФА, каждая сборная должна провести десять матчей в календарном году. Казахстан уже провёл восемь игр отбора, а также товарищеский матч с Беларусью (1:4).

