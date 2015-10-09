Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Вчера 20:32
 

Назван лучший футболист года в Казахстане. Это не Сатпаев

  Комментарии

Поделиться
Назван лучший футболист года в Казахстане. Это не Сатпаев Сборная Казахстана. Фото: КФФ©

Капитан сборной Казахстана Нуралы Алип - лучший футболист страны в 2025 году. Так считает его партнёр по национальной команде Георгий Жуков, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Капитан сборной Казахстана Нуралы Алип - лучший футболист страны в 2025 году. Так считает его партнёр по национальной команде Георгий Жуков, сообщают Vesti.kz.

"Лучший казахстанский футболист в 2025 году? Надо подумать... Нуралы Алип. Потому что он стал капитаном сборной, плюс стабильно играет в "Зените", это очень высокий уровень. Думаю, за 2025 год лучший он.

Лидер команды, в сборной всегда играет в старте, в "Зените" тоже постепенно показывает прогресс и часто стал выходить в основе, там на него тоже рассчитывают. А ещё он достаточно молодой, особенно для своей позиции. Он ещё будет развиваться. Думаю, что в этом году он добился большого прогресса. Это видно по тому, как он двигается, играет уверенно, стал агрессивнее и быстрее, со стороны прогресс заметен", - сказал Жуков в эксклюзивном интервью корреспонденту Vesti.kz Димашу Тулегенову.

Отметим, что целиком интервью с Жуковым можете прочитать здесь:

Чем я не казахстанец? Большое интервью Жукова - о сборной Казахстана и не только

Товарищеские матчи 2025   •   Хорватия, Пула   •   Товарищеский матч, мужчины
Вчера 22:00   •   закончен
Казахстан
Казахстан
0:1
Фарерские острова
Фарерские острова
Кто победит в основное время?
Казахстан

78%

Ничья

9%

Фарерские острова

13%

Проголосовало 977 человек

Реклама

Живи спортом!