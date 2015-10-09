Назван лучший футболист года в Казахстане. Это не Сатпаев

Капитан сборной Казахстана Нуралы Алип - лучший футболист страны в 2025 году. Так считает его партнёр по национальной команде Георгий Жуков, сообщают Vesti.kz.

"Лучший казахстанский футболист в 2025 году? Надо подумать... Нуралы Алип. Потому что он стал капитаном сборной, плюс стабильно играет в "Зените", это очень высокий уровень. Думаю, за 2025 год лучший он.

Лидер команды, в сборной всегда играет в старте, в "Зените" тоже постепенно показывает прогресс и часто стал выходить в основе, там на него тоже рассчитывают. А ещё он достаточно молодой, особенно для своей позиции. Он ещё будет развиваться. Думаю, что в этом году он добился большого прогресса. Это видно по тому, как он двигается, играет уверенно, стал агрессивнее и быстрее, со стороны прогресс заметен", - сказал Жуков в эксклюзивном интервью корреспонденту Vesti.kz Димашу Тулегенову.

