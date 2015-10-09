Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Неймар выкупил бренд Пеле за 9,5 миллиарда. Известны детали сделки

Нападающий бразильского "Сантоса" Неймар стал владельцем права на бренд Pelé, сообщают Vesti.kz со ссылкой на UOL.

По данным источника, Неймар приобрел бренд тр`хкратного чемпиона мира по футболу через компанию NR Sports, принадлежащую отцу 33-летнего бразильца.

Стоимость сделки составила 18 миллионов долларов (9,5 миллиарда тенге). Бренд включает в себя использование образа и имени трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле, а также лицензирование продукции, исторические архивы и другие активы.

Отмечается, что компания Неймара-старшего уже продемонстрировала свое уважение к наследию "Короля футбола", ранее оплатив ремонт ложи, которую Пеле посещал на арене "Вила Белмиро". Там были заменены сиденья, установлен новый туалет и система кондиционирования. Символично, что Пеле выступал за "Сантос" под 10-м номером, который сейчас принадлежит Неймару.

Официальное объявление ожидается 19 ноября, в годовщину 1000-го гола Пеле.


Пеле — трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Почти всю свою карьеру нападающий провёл на родине, выступая за "Сантос". С 1975 по 1977 год Пеле играл за американский "Нью-Йорк Космос". Из жизни экс-футболист ушёл в 2022 году в возрасте 62 лет.

Неймар — воспитанник "Сантоса". Также в его карьере были каталонская "Барселона" и французский "Пари Сен-Жермен".

