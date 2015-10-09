Легендарный экс-капитан "Реала" решил стать одноклубником Модрича

Экс-капитан сборной Испании, защитник мексиканского "Монтеррея" Серхио Рамос может продолжить карьеру в итальянской Серии А, передают Vesti.kz.

Рамос стремится к ЧМ-2026

Бывший лидер мадридского "Реала" намерен сделать всё, чтобы попасть в заявку сборной Испании на чемпионат мира 2026 года. По данным Transfer News Live, 39-летний футболист рассматривает вариант с уходом из стана мексиканской команды и трансфером в европейский клуб.

Рамос попросился в "Милан"

Как сообщается, Рамос был предложен итальянскому "Милану" через группу посредников. "Россонери" изучают возможность подписания опытного защитника, который может укрепить оборону и привнести в раздевалку уникальный уровень лидерства и профессионализма.

Ранее также появлялась информация, что Рамос может даже вернуться в "королевский клуб", где он провёл лучшие годы своей карьеры, однако этот вариант пока кажется маловероятным.

Модрич воссоединится с Рамосом в новом клубе?

Если переход состоится, Рамос снова станет одноклубником хорватского полузащитника Луки Модрича — самым титулованным игроком в истории "Реала", который летом перебрался в Милан и уже стал лидером команды Массимилиано Аллегри. 40-летний хавбек быстро вписался в проект и стал ключевой фигурой в центре поля.

Отметим, что Рамос защищал цвета "сливочных" 16 лет, сыграв более 650 матчей и став символом эпохи. Вместе с мадридским грандом он стал 4-кратным победителем Лиги чемпионов, 5-кратным чемпионом Испании, а также известен фанатам как один из лучших капитанов в истории клуба.

