Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 10:25
 

Легенда "Реала" выбрал Роналду и Модрича: в его списке еще две звезды

  Комментарии

Поделиться
Легенда "Реала" выбрал Роналду и Модрича: в его списке еще две звезды ©Depositphotos.com/olegda88

Бывший полузащитник мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Кроос рассказал о самых ярких товарищах по команде в своей карьере, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Бывший полузащитник мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Кроос рассказал о самых ярких товарищах по команде в своей карьере, сообщают Vesti.kz.

Экс-хавбек отметил двух соотечественников и двух коллег из "Реала", с которыми ему посчастливилось играть.

"Четыре игрока, которых я никогда не забуду? Назову Криштиану Роналду, Модрича, Клозе и Мюллера", – передаёт Al Nassr Zone слова Крооса.

Летом 2024 года Кроос завершил карьеру после десяти лет в Мадриде. До этого он защищал цвета мюнхенской "Баварии".

В недавнем интервью немец признался, что видит Ламина Ямаля как главный талант современного футбола.

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Милан   •   Регулярный чемпионат, мужчины
30 ноября 00:45   •   не начат
Милан
Милан
(Милан)
- : -
Лацио
Лацио
(Рим)
Кто победит в основное время?
Милан
Ничья
Лацио
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!