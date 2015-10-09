Легенда "Реала" выбрал Роналду и Модрича: в его списке еще две звезды

Бывший полузащитник мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Кроос рассказал о самых ярких товарищах по команде в своей карьере, сообщают Vesti.kz.

Экс-хавбек отметил двух соотечественников и двух коллег из "Реала", с которыми ему посчастливилось играть.

"Четыре игрока, которых я никогда не забуду? Назову Криштиану Роналду, Модрича, Клозе и Мюллера", – передаёт Al Nassr Zone слова Крооса.

4 players I can never forget?



Toni Kroos:



“I’ll say Cristiano, Modric, Klose, Muller.” pic.twitter.com/krVpUU0Foh — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) November 28, 2025

Летом 2024 года Кроос завершил карьеру после десяти лет в Мадриде. До этого он защищал цвета мюнхенской "Баварии".

В недавнем интервью немец признался, что видит Ламина Ямаля как главный талант современного футбола.