Бразильский нападающий "Реала" повторил уникальный антирекорд

Форвард мадридского "Реала" Родриго продолжает затягивать собственную голевую засуху, сообщают Vesti.kz.

Бразилец вышел на поле на 72-й минуте матча Ла Лиги против "Жироны", но не смог помочь "сливочным" уйти с победой — встреча завершилась вничью 1:1.

По данным Euro-Football.ru 24-летний игрок не забивает уже 30 матчей подряд за "Реал", повторяя худшую безголевую серию в истории клуба среди нападающих, сообщает MisterChip. Ранее антирекорд принадлежал Мариано Диасу.

Стоит добавить, что Родриго далеко не всегда начинал эти 30 игр в основе, что безусловно влияло на его результативность. Свой последний гол за "Реал" форвард забил ещё в марте в Лиге чемпионов в матче против "Атлетико".







