Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 20:26
 

Бразильский нападающий "Реала" повторил уникальный антирекорд

  Комментарии

Поделиться
Бразильский нападающий "Реала" повторил уникальный антирекорд ©Depositphotos.com/zloyel

Форвард мадридского "Реала" Родриго продолжает затягивать собственную голевую засуху, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Форвард мадридского "Реала" Родриго продолжает затягивать собственную голевую засуху, сообщают Vesti.kz.

Бразилец вышел на поле на 72-й минуте матча Ла Лиги против "Жироны", но не смог помочь "сливочным" уйти с победой — встреча завершилась вничью 1:1.

По данным Euro-Football.ru 24-летний игрок не забивает уже 30 матчей подряд за "Реал", повторяя худшую безголевую серию в истории клуба среди нападающих, сообщает MisterChip. Ранее антирекорд принадлежал Мариано Диасу.

Стоит добавить, что Родриго далеко не всегда начинал эти 30 игр в основе, что безусловно влияло на его результативность. Свой последний гол за "Реал" форвард забил ещё в марте в Лиге чемпионов в матче против "Атлетико".
 
 
 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 14 11 1 2 39-16 34
2 Реал М 14 10 3 1 29-13 33
3 Вильярреал 14 10 2 2 29-13 32
4 Атлетико М 14 8 5 1 25-11 29
5 Бетис 14 6 6 2 22-14 24
6 Эспаньол 14 7 3 4 18-16 24
7 Хетафе 14 6 2 6 13-15 20
8 Атлетик 14 6 2 6 14-17 20
9 Реал Сосьедад 14 4 4 6 19-21 16
10 Эльче 14 3 7 4 15-17 16
11 Севилья 14 5 1 8 19-23 16
12 Райо Вальекано 13 4 4 5 12-14 16
13 Сельта 14 3 7 4 16-19 16
14 Алавес 14 4 3 7 12-15 15
15 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
16 Мальорка 14 3 4 7 15-22 13
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 14 2 6 6 13-26 12
19 Реал Овьедо 14 2 4 8 7-20 10
20 Леванте 14 2 3 9 16-26 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
3 декабря 01:00   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Атлетико М
Проголосовало 54 человек

Реклама

Живи спортом!