Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 19:49
 

"Ливерпуль" нацелился на топового полузащитника "Реала"

  Комментарии

Поделиться
"Ливерпуль" нацелился на топового полузащитника "Реала" ©depositphotos.com/canno73

"Ливерпуль" проявляет интерес к усилению центральной линии и на прицеле у мерсисайдцев оказался полузащитник мадридского "Реала" Эдуарду Камавинга, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Caught Offside.

Поделиться

"Ливерпуль" проявляет интерес к усилению центральной линии и на прицеле у мерсисайдцев оказался полузащитник мадридского "Реала" Эдуарду Камавинга, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Caught Offside.

Французский хавбек имеет долгосрочный контракт с испанским грандом, действующий до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Камавинга провёл за "Реал" 14 официальных матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Примечательно, что единственный гол он забил в матче Лиги чемпионов против "Кайрата" (5:0).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
3 декабря 01:00   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Атлетико М
Проголосовало 51 человек

Реклама

Живи спортом!