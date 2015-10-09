Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 17:48
 

Лапорта нашёл неожиданную замену Флику: легенда вернётся в "Барселону"?

  Комментарии

Поделиться
Лапорта нашёл неожиданную замену Флику: легенда вернётся в "Барселону"? Ханс-Дитер Флик. ©ФК "Барселона"

В "Барселоне" растут сомнения в будущем главного тренера немецкого специалиста Ханса-Дитера Флика, и руководство уже рассматривает альтернативы — одним из главных кандидатов неожиданно стал бывший футболист "сине-гранатовых", передают Vesti.kz.

Поделиться

В "Барселоне" растут сомнения в будущем главного тренера немецкого специалиста Ханса-Дитера Флика, и руководство уже рассматривает альтернативы — одним из главных кандидатов неожиданно стал бывший футболист "сине-гранатовых", передают Vesti.kz.

Кризис доверия к Хансу Флику

Как сообщает Fichajes, работа 60-летнего наставника вызывает всё больше вопросов. Команда нестабильна, результаты не убеждают, а часть руководства и игроков считает, что посыл Флика перестаёт доходить до коллектива. В декабре каталонцев ждут ключевые матчи, которые станут решающими для будущего тренера.

Фабрегас покоряет Италию и привлекает внимание "Барсы"

Пока Флик пытается стабилизировать ситуацию, испанец Сеск Фабрегас впечатляет своей работой в итальянском "Комо 1907". Под его руководством команда приобрела структуру, интенсивность и чёткую игровую идентичность. В Каталонии считают, что молодому тренеру удалось быстро выработать стиль, соответствующий духу и философии "Барселоны".

Спортивный директор Деку и президент действующих чемпионов Испании Жоан Лапорта высоко оценивают его лидерские качества, близость к клубной культуре и способность управлять раздевалкой с сильными характерами.


В Барселоне считают, что клубу нужен специалист, понимающий ДНК команды и способный внедрять современные футбольные идеи. Фабрегас отвечает всем этим критериям. Его опыт в топ-лигах и глубокие связи молодёжной командой (Ла Масия) делают его естественным кандидатом на пост главного тренера, если проект Флика потерпит окончательный провал.

Звезда золотого поколения "сине-гранатовых" вернётся в клуб?

Сеск Фабрегас — воспитанник знаменитой Ла Масии. Он прошёл путь от юных категорий "Барселоны" до звезды мирового футбола. Вернувшись в клуб в 2011 году после успешного этапа в лондонском "Арсенале", Фабрегас провёл три сезона за основной состав, выиграв Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, чемпионат Испании и Кубок страны.

Ранее вингер каталонской "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль сделал заявление о смене сборной перед ЧМ-2026.

Также стало известно, что "Барселона" может лишиться Флика из-за "Реала".

"Барселона" решила начать чистку состава с громкого ухода

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 14 11 1 2 39-16 34
2 Реал М 14 10 3 1 29-13 33
3 Вильярреал 14 10 2 2 29-13 32
4 Атлетико М 14 8 5 1 25-11 29
5 Бетис 14 6 6 2 22-14 24
6 Эспаньол 14 7 3 4 18-16 24
7 Хетафе 14 6 2 6 13-15 20
8 Атлетик 14 6 2 6 14-17 20
9 Реал Сосьедад 14 4 4 6 19-21 16
10 Эльче 14 3 7 4 15-17 16
11 Севилья 14 5 1 8 19-23 16
12 Райо Вальекано 13 4 4 5 12-14 16
13 Сельта 14 3 7 4 16-19 16
14 Алавес 14 4 3 7 12-15 15
15 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
16 Мальорка 14 3 4 7 15-22 13
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 14 2 6 6 13-26 12
19 Реал Овьедо 14 2 4 8 7-20 10
20 Леванте 14 2 3 9 16-26 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
3 декабря 01:00   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Атлетико М
Проголосовало 16 человек

Реклама

Живи спортом!