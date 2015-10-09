Лапорта нашёл неожиданную замену Флику: легенда вернётся в "Барселону"?

В "Барселоне" растут сомнения в будущем главного тренера немецкого специалиста Ханса-Дитера Флика, и руководство уже рассматривает альтернативы — одним из главных кандидатов неожиданно стал бывший футболист "сине-гранатовых", передают Vesti.kz.

Кризис доверия к Хансу Флику

Как сообщает Fichajes, работа 60-летнего наставника вызывает всё больше вопросов. Команда нестабильна, результаты не убеждают, а часть руководства и игроков считает, что посыл Флика перестаёт доходить до коллектива. В декабре каталонцев ждут ключевые матчи, которые станут решающими для будущего тренера.

Фабрегас покоряет Италию и привлекает внимание "Барсы"

Пока Флик пытается стабилизировать ситуацию, испанец Сеск Фабрегас впечатляет своей работой в итальянском "Комо 1907". Под его руководством команда приобрела структуру, интенсивность и чёткую игровую идентичность. В Каталонии считают, что молодому тренеру удалось быстро выработать стиль, соответствующий духу и философии "Барселоны".

Спортивный директор Деку и президент действующих чемпионов Испании Жоан Лапорта высоко оценивают его лидерские качества, близость к клубной культуре и способность управлять раздевалкой с сильными характерами.

Звезда золотого поколения "сине-гранатовых" вернётся в клуб?

В Барселоне считают, что клубу нужен специалист, понимающий ДНК команды и способный внедрять современные футбольные идеи. Фабрегас отвечает всем этим критериям. Его опыт в топ-лигах и глубокие связи молодёжной командой (Ла Масия) делают его естественным кандидатом на пост главного тренера, если проект Флика потерпит окончательный провал.

Сеск Фабрегас — воспитанник знаменитой Ла Масии. Он прошёл путь от юных категорий "Барселоны" до звезды мирового футбола. Вернувшись в клуб в 2011 году после успешного этапа в лондонском "Арсенале", Фабрегас провёл три сезона за основной состав, выиграв Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, чемпионат Испании и Кубок страны.

