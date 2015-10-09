"Барселона" может лишиться Флика из-за "Реала"

В "Барселоне" усиливается напряжение вокруг Ханси Флика, главный тренер всерьез рассматривает уход по окончании сезона, если "Реал" станет чемпионом Испании, передают Vesti.kz.

Как пишет Defensa Central, поражение от "Челси" и череда слабых игр стали переломным моментом – Флик выглядит эмоционально истощенным и недовольным тем, как команда утратила интенсивность, дисциплину и прошлогоднюю идентичность.

В клубе признают, что оборона проваливается, прессинг просел, а ряд игроков перестали выполнять требования тренера. А журналистка COPE Элена Кондис утверждает, что Флик "чувствует бессилие" и больше не видит в команде прежнего потенциала.

Несмотря на контракт до 2027 года, его возможный уход станет реальностью, если "Барса" проиграет титульную гонку "Реалу" – это будет для Флика подтверждением, что проект окончательно потерял курс.

В Мадриде ситуацию не комментируют, сосредоточившись на собственных задачах. Хаби Алонсо считает, что команда способна прибавить – но только при полной самоотдаче и дисциплине игроков.

Este video me ha dejado tocado.



Qué le pasa a Hansi? Me preocupa porque lo defendería con mi vida. pic.twitter.com/JTbSPeT8Qm — Àlex (@aleeexFCB) November 29, 2025

