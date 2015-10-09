Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 11:56
 

"Барселона" решила отдать двух игроков за партнёра Месси

Каталонская "Барселона" предложила мадридскому "Атлетико" двух футболистов, чтобы удешевить трансфер аргентинского форварда Хулиана Альвареса, передают Vesti.kz.

"Барса" активировала переговоры по Альваресу

"Сине-гранатовые" возобновили попытки подписать 25-летнего нападающего, ставшего чемпионом мира–2022 и ключевым партнёром восьмикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси в атаке национальной команды. По данным Don Balon, президент каталонцев Жоан Лапорта и спортивный директор Деку ищут способ снизить цену трансфера, которая оценивается примерно в 90 миллионов евро.

Предложение: деньги плюс два игрока

Чтобы уменьшить сумму сделки, "Барса" предложила "Атлетико" вариант с включением двух своих футболистов — форварда Феррана Торреса и полузащитника Марка Касадо. Каталонцы рассчитывают, что такой пакет с испанскими игроками позволит приблизиться к соглашению, сохранив при этом баланс зарплат и освободив место в составе.

Почему Альварес нужен "Барселоне"

В клубе считают нападающего идеальным преемником польского нападающего Роберта Левандовски. Альварес сочетает мобильность, прессинг, умение играть в связке и высокую реализацию моментов — качества, которые "сине-гранатовые" давно ищут для обновления линии атаки. Однако мадридцы крайне неохотно готовы расставаться с аргентинцем, что делает переговоры непростыми. 

В текущем сезоне Альварес провёл за "матрасников" 18 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и отдав четыре результативных передач. Немецкий портал Tranfermarkt оценивает футболиста в 100 миллионов евро.


Ранее "Барселоне" предложили 75 миллионов за звезду и поставили в тупик Лапорту.

Добавим также, что в УЕФА приняли решение по "Барселоне" на матчи Лиги чемпионов.

"Барселона" решила начать чистку состава с громкого ухода

