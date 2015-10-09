"Барселона" решила начать чистку состава с громкого ухода

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта начал формировать состав на следующий сезон. В числе первых решений — возможный уход одной из звёзд команды, Роберта Левандовски, чей контракт истекает 30 июня 2026 года, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, клуб не планирует продлевать соглашение с 37-летним поляком.

Левандовски уходит

Уход нападающего позволит "Барселоне" выделить значительные средства на трансфер его замены. Главным кандидатом на роль новой "9" называют Хулиана Альвареса из мадридского "Атлетико". Если "матрасники" не согласятся отпустить аргентинца, клуб рассмотрит альтернативные варианты, включая Харри Кейна из "Баварии". Несмотря на возраст, он остаётся одним из лучших бомбардиров мира.

Холанд остаётся мечтой - трансфер маловероятен

Эрлинг Холанд — приоритетная цель Лапорты и руководства, однако его переход кажется малореализуемым. "Манчестер Сити" вряд ли отпустит форварда, а в случае просьбы игрока сумма трансфера будет неподъёмной для клуба, учитывая текущие финансовые ограничения "Барселоны".

Левандовски играет за "Барселону" с 2022 года. В нынешнем сезоне он провёл 14 матчей и забил восемь голов.

