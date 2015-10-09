Стало известно, какой клуб может возглавить Клопп. Это не "Реал"

После поражения "Ливерпуля" от ПСВ (1:4) в Лиге чемпионов главный тренер "красных" Арне Слот оказался под давлением, однако клуб подтвердил, что он останется у руля команды, передают Vesti.kz.

"Как бы трудно ни было, нам нужно бороться вместе", — заявил Слот на пресс‑конференции.

Mirror отмечает, что на данный момент тренер не находится под угрозой увольнения, но вокруг клуба продолжаются слухи о потенциальной замене.

Клопп — фаворит на возвращение

Юрген Клопп, ушедший с "Энфилда" более года назад, является главным фаворитом у букмекерских контор на возвращение. Немец ранее выиграл Лигу чемпионов в 2019 году и привёл "Ливерпуль" к первому чемпионству в Премьер‑лиге за 30 лет.

Опытный журналист Марсель Райф в BILD отметил: "Клопп нависает над "Энфилдом", как НЛО. Весь "Ливерпуль" понёс бы его на руках". При этом бывший почётный президент "Баварии" Ули Хёнесс подчеркнул, что Клопп лучше раскрывается на поле как тренер, а не в административной роли.

Планы "Ливерпуля"

The Sun сообщает, что в случае увольнения Слота "Ливерпуль" может обратиться к Клоппу до конца сезона. При этом клуб рассматривает долгосрочную цель — назначение Луиса Энрике из ПСЖ.

Клопп в подкасте Steven Bartlett’s Diary of a CEO отметил, что "теоретически" возможно его возвращение в качестве главного тренера "Ливерпуля", хотя он не планирует работать с другими английскими командами. При этом слухи отправляли его в мадридский "Реал", где не совсем довольны работой Хаби Алонсо.

