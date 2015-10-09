Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 20:20
 

"Реал" нашел замену Винисиусу на случай провала с продлением контракта

  Комментарии

Винисиус Жуниор. Фото: ©ФК "Реал"

Несмотря на активные слухи о трансфере Эрлинга Холанда, его переход в "Реал" напрямую зависит от будущего Винисиуса Жуниора. Контракт бразильского вингера действует до 2027 года, а переговоры о продлении пока остаются на стадии обсуждения, передают Vesti.kz.

Холанд — идеальная замена для "Реала"

Как пишет DefensaCentral со ссылкой на TEAMtalk, в случае ухода Винисиуса руководство "Реала" рассматривает Холанда как оптимального кандидата на позицию форварда. Норвежская звезда может составить впечатляющий дуэт с Килианом Мбаппе. Однако "Манчестер Сити" сохраняет спокойствие и не видит признаков того, что Холанд хочет покинуть клуб в ближайшее время.


Переговоры с Винисиусом продолжаются

В мадридском клубе по-прежнему нацелены на продление контракта с Винисиусом. Сам футболист готов обсуждать новый договор, но экономические условия пока остаются предметом разногласий. Обеим сторонам придётся пойти на уступки, чтобы достичь соглашения.

Если Винисиус останется в "Реале", Холанд не сможет перейти в мадридский клуб. На данный момент норвежец имеет контракт с "Манчестер Сити" до июня 2034 года и не испытывает давления. Возможные трансферы возможны лишь при соответствующих финансовых условиях, доступных ПСЖ или "Реалу".

