Флик требует трёх новых игроков для "Барселоны": кто в приоритете

ФК "Барселона" уже планирует состав на следующий сезон, и главный тренер Ханси Флик заявил о необходимости серьёзного укрепления команды, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, тренер попросил у спортивного директора Деку три приоритетных трансфера, однако стороны пока не согласовали конкретные имена игроков.

Какие позиции нужно усилить

По соглашению Флика с руководством клуба, усиления требуют три позиции: левый центральный защитник, крайний нападающий и центральный форвард. Защитник может быть подписан уже зимой, если позволит финансовая ситуация.

Центральный защитник — споры вокруг выбора

В СМИ упоминались такие игроки, как Нико Шлоттербек ("Боруссия" Дортмунд), Гонсалу Инасиу ("Спортинг"), Мурильо ("Ноттингем Форест") и Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), но окончательного решения пока нет. Флик предпочёл бы Шлоттербека, которого хорошо знает, однако Деку пока не полностью уверен в нём из‑за высокой стоимости и частых травм.

Нападение — топ‑форвард и крайний игрок

Очевидно, что Роберт Левандовски не продолжит выступать за "Барселону", поскольку его контракт заканчивается в конце сезона. Основной вариант на позицию "9" — Хулиан Альварес, но пока неизвестно, отпустит ли его "Атлетико". Среди альтернатив рассматриваются Харри Кейн ("Бавария") и Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), хотя приход последнего выглядит маловероятным.

На позицию крайнего нападающего "Барселона" может выкупить Маркуса Рэшфорда у "Манчестер Юнайтед" за 30 миллионов евро. Однако Флик хочет понаблюдать за англичанином ещё несколько месяцев, прежде чем принять окончательное решение. Если сделка с Рэшфордом не состоится, клуб изучит кандидатуру Рафаэля Леао из "Милана".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!