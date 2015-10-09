Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 19:57
 

Флик требует трёх новых игроков для "Барселоны": кто в приоритете

  Комментарии

Поделиться
Флик требует трёх новых игроков для "Барселоны": кто в приоритете Ханси Флик. ©ФК "Барселона"

ФК "Барселона" уже планирует состав на следующий сезон, и главный тренер Ханси Флик заявил о необходимости серьёзного укрепления команды, передают Vesti.kz.

Поделиться

ФК "Барселона" уже планирует состав на следующий сезон, и главный тренер Ханси Флик заявил о необходимости серьёзного укрепления команды, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, тренер попросил у спортивного директора Деку три приоритетных трансфера, однако стороны пока не согласовали конкретные имена игроков.

Какие позиции нужно усилить

По соглашению Флика с руководством клуба, усиления требуют три позиции: левый центральный защитник, крайний нападающий и центральный форвард. Защитник может быть подписан уже зимой, если позволит финансовая ситуация.

Центральный защитник — споры вокруг выбора

В СМИ упоминались такие игроки, как Нико Шлоттербек ("Боруссия" Дортмунд), Гонсалу Инасиу ("Спортинг"), Мурильо ("Ноттингем Форест") и Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), но окончательного решения пока нет. Флик предпочёл бы Шлоттербека, которого хорошо знает, однако Деку пока не полностью уверен в нём из‑за высокой стоимости и частых травм.

Нападение — топ‑форвард и крайний игрок

Очевидно, что Роберт Левандовски не продолжит выступать за "Барселону", поскольку его контракт заканчивается в конце сезона. Основной вариант на позицию "9" — Хулиан Альварес, но пока неизвестно, отпустит ли его "Атлетико". Среди альтернатив рассматриваются Харри Кейн ("Бавария") и Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), хотя приход последнего выглядит маловероятным.

На позицию крайнего нападающего "Барселона" может выкупить Маркуса Рэшфорда у "Манчестер Юнайтед" за 30 миллионов евро. Однако Флик хочет понаблюдать за англичанином ещё несколько месяцев, прежде чем принять окончательное решение. Если сделка с Рэшфордом не состоится, клуб изучит кандидатуру Рафаэля Леао из "Милана".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 13 10 2 1 28-12 32
2 Барселона 13 10 1 2 36-15 31
3 Вильярреал 13 9 2 2 26-11 29
4 Атлетико М 13 8 4 1 25-11 28
5 Бетис 13 5 6 2 20-14 21
6 Эспаньол 13 6 3 4 17-16 21
7 Хетафе 13 5 2 6 12-15 17
8 Атлетик 13 5 2 6 12-17 17
9 Реал Сосьедад 13 4 4 5 17-18 16
10 Эльче 13 3 7 3 15-16 16
11 Севилья 13 5 1 7 19-21 16
12 Райо Вальекано 13 4 4 5 12-14 16
13 Сельта 13 3 7 3 16-18 16
14 Алавес 13 4 3 6 11-12 15
15 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
16 Мальорка 13 3 3 7 13-20 12
17 Осасуна 13 3 2 8 10-16 11
18 Жирона 13 2 5 6 12-25 11
19 Леванте 13 2 3 8 16-24 9
20 Реал Овьедо 13 2 3 8 7-20 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
29 ноября 20:15   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Алавес
Алавес
(Витория-Гастейс)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Алавес
Проголосовало 12 человек

Реклама

Живи спортом!