После разгрома "Барсы" тренер "Челси" назвал новых Месси и Роналду

Тренер "Челси" Энцо Мареска после победы над "Барселоной" в Лиге чемпионов (3:0) сравнил двух молодых талантов – Ламина Ямаля и Эстэвао Виллиана – с легендами мирового футбола, передают Vesti.kz.

По словам наставника, именно эта пара способна стать наследниками Лионеля Месси и Криштиану Роналду в ближайшие годы.

"Многие считают, что в течение следующих 10-15 лет Эстевао и Ямаль будут новыми Месси и Роналду. Я с этим согласен. Им обоим по 18 лет, они демонстрируют невероятную игру. Сейчас им нужно наслаждаться футболом и прогрессировать", – цитируют Мареску Sky Sports.

При этом тренер призвал не давить на юных футболистов громкими сравнениями:

"Поэтому не стоит, наверное, постоянно говорить о Месси и Роналду и ставит их в пример. Игрокам стоит оставаться спокойными", – сказал Мареска.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Эстэвао уже забил 5 мячей и отдал одну голевую передачу, Ямаль – 6 голов и 8 ассистов.

