Флик отреагировал на разгром "Барселоны" от "Челси" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал крупное поражение от "Челси" в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.
Разгромом закончился матч "Челси" - "Барселона" в Лиге чемпионов
"Мы не забили первый гол в отличной ситуации. Потом, играя в меньшинстве против такого "Челси", было непросто. Мы боролись, я видел положительные моменты, но слишком много теряли мяч. Это всё, что могу сказать. Мы теряли мяч в простых ситуациях и ошибались в передачах. Всё это нужно проанализировать.
Не могу точно сказать, сколько минут, но мы играли в меньшинстве долго. "Челси" — очень сильная команда в обращении с мячом. Это нужно принять, но при этом нужно обратить внимание и на положительные стороны.
Сложно попасть в восьмёрку сильнейших, но мы постараемся", - приводит его слова Marca.
"Челси" с 10 очками занимает пятое место в общей таблице ЛЧ, а "Барселона" с 7 очками располагается на 15-й строчке.
В 6-м туре, 9 декабря, "Барселона" сыграет дома с "Айнтрахтом", а "Челси" в этот день встретится на выезде с "Аталантой".
Безжалостная "Боруссия" и провалы "Барсы" и "Ман Сити": главное в Лиге чемпионов
Реклама