Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 09:58
 

Флик отреагировал на разгром "Барселоны" от "Челси" в Лиге чемпионов

  Комментарии

Поделиться
Флик отреагировал на разгром "Барселоны" от "Челси" в Лиге чемпионов Ханси Флик. Фото: ©ФК "Барселона"

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал крупное поражение от "Челси" в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал крупное поражение от "Челси" в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Разгромом закончился матч "Челси" - "Барселона" в Лиге чемпионов

"Мы не забили первый гол в отличной ситуации. Потом, играя в меньшинстве против такого "Челси", было непросто. Мы боролись, я видел положительные моменты, но слишком много теряли мяч. Это всё, что могу сказать. Мы теряли мяч в простых ситуациях и ошибались в передачах. Всё это нужно проанализировать.

Не могу точно сказать, сколько минут, но мы играли в меньшинстве долго. "Челси" — очень сильная команда в обращении с мячом. Это нужно принять, но при этом нужно обратить внимание и на положительные стороны.

Сложно попасть в восьмёрку сильнейших, но мы постараемся", - приводит его слова Marca.

"Челси" с 10 очками занимает пятое место в общей таблице ЛЧ, а "Барселона" с 7 очками располагается на 15-й строчке.

В 6-м туре, 9 декабря, "Барселона" сыграет дома с "Айнтрахтом", а "Челси" в этот день встретится на выезде с "Аталантой".

Безжалостная "Боруссия" и провалы "Барсы" и "Ман Сити": главное в Лиге чемпионов

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 4 4 0 0 14-3 12
2 Арсенал 4 4 0 0 11-0 12
3 Интер 4 4 0 0 11-1 12
4 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
5 Челси 5 3 1 1 12-6 10
6 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
7 ПСЖ 4 3 0 1 14-5 9
8 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
9 Реал М 4 3 0 1 8-2 9
10 Ливерпуль 4 3 0 1 9-4 9
11 Галатасарай 5 3 0 2 8-7 9
12 Тоттенхэм Хотспур 4 2 2 0 7-2 8
13 Байер 5 2 2 1 8-10 8
14 Спортинг Л 4 2 1 1 8-5 7
15 Барселона 5 2 1 2 12-10 7
16 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
17 Аталанта 4 2 1 1 3-5 7
18 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
19 Марсель Олимпик 5 2 0 3 8-6 6
20 Атлетико М 4 2 0 2 10-9 6
21 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
22 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5-12 6
23 ПСВ Эйндховен 4 1 2 1 9-7 5
24 Монако ФК 4 1 2 1 4-6 5
25 Пафос 4 1 2 1 2-5 5
26 Брюгге 4 1 1 2 8-10 4
27 Айнтрахт Фр 4 1 1 2 7-11 4
28 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
29 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
30 Славия П 5 0 3 2 2-8 3
31 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
32 Олимпиакос 4 0 2 2 2-9 2
33 Копенгаген 4 0 1 3 4-12 1
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 4 0 1 3 2-11 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Общий этап, мужчины
27 ноября 01:00   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Бавария
Проголосовало 62 человек

Реклама

Живи спортом!