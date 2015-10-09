Разгромом закончился матч "Челси" - "Барселона" в Лиге чемпионов

Лондонский "Челси" одержал крупную победу над "Барселоной" в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и завершилась со счётом 3:0.

Первое взятие ворот хозяева отпраздновали благодаря автоголу Жюля Кунде на 27-й минуте. Далее отличились Эстевао и Лиам Делап — на 55-й и 73-й минутах соответственно.

При этом с 44-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления Рональда Араухо, что, разумеется, также повлияло на итоговый результат матча.

На данный момент "Челси" с 10 очками идёт пятым в общей таблице ЛЧ, а "Барселона" с 7 очками располагается на 15-й строчке.

В 6-м туре, 9 декабря, "Барселона" примет дома немецкий "Айнтрахт", а "Челси" в этот день сыграет на выезде с итальянской "Аталантой".

