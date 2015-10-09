Безжалостная "Боруссия" и провалы "Барсы" и "Ман Сити": главное в Лиге чемпионов

Прошли девять матчей 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. С их результатами знакомят Vesti.kz.

"Аякс" уступил дома "Бенфике" - 0:2. За гостей забивали Самуэль Даль (6-я минута) и Леандру Баррейру (90-я). Для лиссабонцев это первая победа в розыгрыше, после которой они с 3 очками занимают 29-е место. Амстердамцы, в свою очередь, находятся на последней, 36-й строчке, потерпев пятое поражение подряд.

Дортмундская "Боруссия" катком проехалась по "Вильярреалу" на своём поле - 4:0. Отличились Серу Гирасси (45+2-я, 54-я), Карим Адейеми (58-я) и Даниэль Свенссон (90+5-я). При этом хозяева не реализовали два пенальти: Серу Гирасси (54-я) и Фабиу Силва (82-я). Гости остались в меньшинстве из-за удаления Хуана Фойта на 50-й минуте. "Боруссия" с 10 очками идёт четвёртой в таблице, а "Вильярреал" располагается на 34-м месте, имея один балл.

"Наполи" взял верх в родных стенах над "Карабахом" - 2:0. Первого успеха добился Скотт Мактоминей (65-я), а затем Марко Янкович записал в свой пассив автогол (72-я). У хозяев также Расмус Хейлунн не реализовал пенальти на 56-й минуте.

"Буде-Глимт" проиграл при своих болельщиках "Ювентусу" - 2:3. В составе норвежцев отличились Оле Бломберг (27-я) и Соннре Брустад-Фет (87-я, с пенальти). У туринцев голы забили Оле Лои Опенда (48-я), Уэстон Маккенни (59-я) и Джонатан Дэвид (90+1-я). "Ювентус", набрав 6 очков, стал 21-м в таблице, тогда как "Буде-Глимт" занимает 31-ю строчку с двумя баллами.

Результаты матчей 5-го тура ЛЧ

"Аякс" (Нидерланды) - "Бенфика" (Португалия) - 0:2

"Галатасарай" (Турция) - "Юнион" (Бельгия) - 0:1

"Челси" (Англия) - "Барселона" (Испания) - 3:0

"Манчестер Сити" (Англия) - "Байер" (Германия) - 0:2

"Боруссия" Д (Германия) - "Вильярреал" (Испания) - 4:0

"Наполи" (Италия) - "Карабах" (Азербайджан) - 2:0

"Марсель" (Франция) - "Ньюкасл" (Англия) - 2:1

"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Ювентус" (Италия) - 2:3

"Славия" (Чехия) - "Атлетик" (Испания) - 0:0