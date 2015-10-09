Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 08:11
 

Безжалостная "Боруссия" и провалы "Барсы" и "Ман Сити": главное в Лиге чемпионов

  Комментарии

Поделиться
Безжалостная "Боруссия" и провалы "Барсы" и "Ман Сити": главное в Лиге чемпионов ©x.com/BlackYellow

Прошли девять матчей 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. С их результатами знакомят Vesti.kz.

Поделиться

Прошли девять матчей 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. С их результатами знакомят Vesti.kz.

"Аякс" уступил дома "Бенфике" - 0:2. За гостей забивали Самуэль Даль (6-я минута) и Леандру Баррейру (90-я). Для лиссабонцев это первая победа в розыгрыше, после которой они с 3 очками занимают 29-е место. Амстердамцы, в свою очередь, находятся на последней, 36-й строчке, потерпев пятое поражение подряд.

Дортмундская "Боруссия" катком проехалась по "Вильярреалу" на своём поле - 4:0. Отличились Серу Гирасси (45+2-я, 54-я), Карим Адейеми (58-я) и Даниэль Свенссон (90+5-я). При этом хозяева не реализовали два пенальти: Серу Гирасси (54-я) и Фабиу Силва (82-я). Гости остались в меньшинстве из-за удаления Хуана Фойта на 50-й минуте. "Боруссия" с 10 очками идёт четвёртой в таблице, а "Вильярреал" располагается на 34-м месте, имея один балл.

"Наполи" взял верх в родных стенах над "Карабахом" - 2:0. Первого успеха добился Скотт Мактоминей (65-я), а затем Марко Янкович записал в свой пассив автогол (72-я). У хозяев также Расмус Хейлунн не реализовал пенальти на 56-й минуте.

"Буде-Глимт" проиграл при своих болельщиках "Ювентусу" - 2:3. В составе норвежцев отличились Оле Бломберг (27-я) и Соннре Брустад-Фет (87-я, с пенальти). У туринцев голы забили Оле Лои Опенда (48-я), Уэстон Маккенни (59-я) и Джонатан Дэвид (90+1-я). "Ювентус", набрав 6 очков, стал 21-м в таблице, тогда как "Буде-Глимт" занимает 31-ю строчку с двумя баллами.

О провалах "Барселоны" и "Манчестер Сити" можно прочитать тут и здесь.

Результаты матчей 5-го тура ЛЧ

"Аякс" (Нидерланды) - "Бенфика" (Португалия) - 0:2
"Галатасарай" (Турция) - "Юнион" (Бельгия) - 0:1
"Челси" (Англия) - "Барселона" (Испания) - 3:0
"Манчестер Сити" (Англия) - "Байер" (Германия) - 0:2
"Боруссия" Д (Германия) - "Вильярреал" (Испания) - 4:0
"Наполи" (Италия) - "Карабах" (Азербайджан) - 2:0
"Марсель" (Франция) - "Ньюкасл" (Англия) - 2:1
"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Ювентус" (Италия) - 2:3
"Славия" (Чехия) - "Атлетик" (Испания) - 0:0

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 4 4 0 0 14-3 12
2 Арсенал 4 4 0 0 11-0 12
3 Интер 4 4 0 0 11-1 12
4 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
5 Челси 5 3 1 1 12-6 10
6 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
7 ПСЖ 4 3 0 1 14-5 9
8 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
9 Реал М 4 3 0 1 8-2 9
10 Ливерпуль 4 3 0 1 9-4 9
11 Галатасарай 5 3 0 2 8-7 9
12 Тоттенхэм Хотспур 4 2 2 0 7-2 8
13 Байер 5 2 2 1 8-10 8
14 Спортинг Л 4 2 1 1 8-5 7
15 Барселона 5 2 1 2 12-10 7
16 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
17 Аталанта 4 2 1 1 3-5 7
18 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
19 Марсель Олимпик 5 2 0 3 8-6 6
20 Атлетико М 4 2 0 2 10-9 6
21 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
22 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5-12 6
23 ПСВ Эйндховен 4 1 2 1 9-7 5
24 Монако ФК 4 1 2 1 4-6 5
25 Пафос 4 1 2 1 2-5 5
26 Брюгге 4 1 1 2 8-10 4
27 Айнтрахт Фр 4 1 1 2 7-11 4
28 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
29 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
30 Славия П 5 0 3 2 2-8 3
31 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
32 Олимпиакос 4 0 2 2 2-9 2
33 Копенгаген 4 0 1 3 4-12 1
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 4 0 1 3 2-11 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Общий этап, мужчины
27 ноября 01:00   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Бавария
Проголосовало 51 человек

Реклама

Живи спортом!