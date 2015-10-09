Сенсацией обернулся матч "Ман Сити" с Хусановым в Лиге чемпионов

"Манчестер Сити" потерпел сенсационное поражение от "Байера" в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Матч, состоявшийся на стадионе "Этихад" в Манчестере, завершился со счётом 0:2. Голами отметились Алехандро Гримальдо (23-я минута) и Патрик Шик (54-я).

Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вышел в стартовом составе "Сити" и был заменён на 65-й минуте.

"Ман Сити" потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше ЛЧ и с 10 очками занимает шестое место в общей таблице, тогда как "Байер" с 8 очками располагается на 13-й строчке.

В 6-м туре, 10 декабря, "Манчестер Сити" отправится в гости к мадридскому "Реалу", а "Байер" сыграет на своём поле с "Ньюкаслом".

