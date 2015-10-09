Хаби Алонсо нашёл нового игрока для "Реала" сильнее Винисиуса

В нынешнем сезоне бразилец Эстевао, новая звезда "Челси", выделяется среди всех молодых игроков английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Минувшим летом он перешёл в "Челси" из "Палмейраса" за 45 миллионов евро. Под руководством Энцо Марески талант Эстевао продолжает прогрессировать, и к 18 годам уже подтвердил свой высокий уровень.

Внимание "Реала" и Хаби Алонсо

Хаби Алонсо отметил, что по потенциалу и качеству Эстевао превосходит Винисиуса и Родриго. В "Реале" внимательно следят за молодым бразильцем, считая его настоящей жемчужиной бразильского футбола, которая может затмить других игроков сборной.

"Челси" не спешит отпускать звезду

Однако переход Эстевао в другой клуб маловероятен. Бразилец подписал контракт с "Челси" до 2033 года и полностью доволен жизнью в Лондоне. Даже при высоком интересе "Реала" и рекомендации Алонсо, клуб вряд ли будет вести переговоры о его продаже, а сам игрок пока не думает о смене команды.

В текущем сезоне Эстевао сыграл 16 матчей во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 1 результативную передачу.