ФИФА изменила решение по Роналду после возмущения фанатов

Официальный аккаунт ФИФА удалил постер чемпионата мира-2026 по футболу со своих страниц в социальных сетях, передают Vesti.kz.

Причиной стали многочисленные негативные комментарии: на постере не был изображён Криштиану Роналду, вместо него фигурировал другой игрок сборной Португалии - Бруну Фернандеш.

После критики ФИФА опубликовала обновлённый постер, добавив Роналду и разместив аргентинца Лионеля Месси с Кубком мира.

Напомним, что ранее определились 42 участника ЧМ-2026 и пары стыковых матчей. Финальная стадия мундиаля пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.