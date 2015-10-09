Стали известны пары стыковых матчей к ЧМ-2026 по футболу

В Цюрихе состоялась жеребьевка стыковых матчей к чемпионату мира-2026 по футболу, передают Vesti.kz.

По её итогам определились восемь полуфинальных пар в европейской квалификации, победители которых поспорят за путевки на чемпионат мира в финалах.

Итоги жеребьёвки для Европы

Путь A. Италия/Северная Ирландия - Уэльс/Босния и Герцеговина

Путь B. Украина/Швеция - Польша/Албания

Путь C. Турция/Румыния - Словакия/Косово

Путь D. Дания/Северная Македония - Чехия/Ирландия

Напомним, что в стыковых матчах сыграют 16 сборных: 12 команд, занявших вторые места на групповом этапе квалификации, а также четыре победителя групп Лиги наций УЕФА, которые финишировали в своих группах европейской квалификации ниже второго места.

Вышли в стыковые матчи со вторых мест в группах: Албания, Босния и Герцеговина, Дания, Ирландия, Италия, Косово, Польша, Словакия, Турция, Украина, Уэльс, Чехия.

Вышли в стыковые матчи через Лигу наций: Румыния, Северная Ирландия, Северная Македония, Швеция.

Стыковые матчи играются в формате одной встречи на выбывание. Каждый путь стыковых матчей состоит из двух полуфинальных пар, в которых представлены одна сеяная и одна несеяная команда: корзина 1 против корзины 4 и корзина 2 против корзины 3.

Сеянные команды проведут полуфинальные стыковые матчи на своём поле. Победитель полуфинальных пар выходит в финал. Для каждого финала стыковых матчей будет заранее проведена жеребьёвка, чтобы определить, кто из победителей полуфиналов сыграет на своём поле.

Полуфиналы пройдут 26 марта, а финалы - 31 марта 2026 года.

Итоги жеребьёвки межконтинентальных стыков

Путь 1. Полуфинал. Новая Каледония (ОФК) - Ямайка (КОНКАКАФ)

Финал. ДР Конго (Африка) - победитель матча Новая Каледония/Ямайка

Путь 2. Полуфинал. Боливия (Южная Америка) - Суринам (КОНКАКАФ)

Финал. Ирак (Азия) - победитель матча Боливия/Суринам

Согласно рейтингу ФИФА, две сильнейшие сборные - ДР Конго и Ирак - сразу попали в финальный этап стыков. Остальные четыре команды начнут с полуфиналов, и чтобы пробиться на чемпионат мира, им предстоит пройти две стадии.

Все встречи пройдут с 23 по 31 марта 2026 года в Мексике - в Гвадалахаре и Монтеррее.