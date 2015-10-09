Тренер с опытом работы в сборной Казахстана возглавил клуб КПЛ

Казахстанец Андрей Ферапонтов стал новым главным тренером кызылординского "Кайсара", передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Ферапонтов начинал свою карьеру главным тренером в футбольном клубе "Мактаарал", а затем продолжил в "Окжетпесе". Также он работал в тренерском штабе "Актобе", "Ордабасы", "Кайрата" и белорусского "Руха".

В октябре его назначили исполняющим обязанности старшего тренера молодежной сборной Казахстана. Ранее он уже трудился в молодежной и юношеской сборной Казахстана (U-17) в роли ассистента старшего тренера.

Напомним, что его предшественник из России Виктор Кумыков покинул "Кайсар" в связи с истечением срока контракта. Под его руководством кызылординцы заняли 11-е место в КПЛ-2025.