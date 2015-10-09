В клубе КПЛ произошла тренерская отставка

Российский футбольный тренер Виктор Кумыков покинул кызылординский "Кайсар", передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Сообщается, что специалист проработал в команде три сезона и покинул её в связи с истечением срока контракта.

Ранее Кумыков отмечал, что имеет предложения от клубов Казахстана и Узбекистана. По его словам, в приоритете оставался "Кайсар", а дальнейшее сотрудничество зависело от позиции нового руководства. Судя по всему, стороны решили разойтись.

Под его руководством "Кайсар" занял 11-е место в КПЛ-2025.

Добавим, что в разное время Кумыков тренировал "Атырау", "Ордабасы", карагандинский "Шахтёр", "Елимай", а также входил в тренерский штаб сборной Казахстана при Юрии Красножане.