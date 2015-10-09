Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Ламин Ямаль собрался забрать все трофеи в 2026 году

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль признался, что не готов делать выбор между личными достижениями и командными вершинами, сообщают Vesti.kz.

18-летний талант подчеркнул, что видит себя будущим обладателем "Золотого мяча", а также способен вместе с "блауграной" выиграть и Ла Лигу, и Лигу чемпионов, а со сборной Испании — поднять трофей мирового первенства.

"Я хочу выиграть в 2026 году всё сразу, и я знаю, что это возможно", – приводит Barca Universal ответ юной звезды каталонского гранда.

Напомним, в этом сезоне Ямаль занял вторую строчку в голосовании за "Золотой мяч", уступив только Усману Дембеле из ПСЖ. Команда Ханса-Дитера Флика оформила чемпионство в Испании и дошла до полуфинала Лиги чемпионов.

