Экс-игрок "Барселоны" поставил точку в сравнении Ямаля и Месси

Испанский защитник "Интер Майами" Жорди Альба прокомментировал дискуссии вокруг сравнения Лионеля Месси из сборной Аргентины и Ламина Ямаля из "Барселоны", сообщают Vesti.kz.

"Сравнения не существует. Месси, на мой взгляд, не имеет себе равных. Однако Флик собирает хорошую команду, в которую входят и другие великолепные футболисты, такие как де Йонг, Педри… Хотя Ламин — фантастический игрок", — приводит слова Альбы TyC Sports.

Месси выступал за "Барсу" с 2003 по 2021 год, сыграв 778 матчей, в которых забил 672 гола и отдал 303 результативные передачи. Аргентинец десять раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз — Кубок Испании и четырежды — Лигу чемпионов.

Ямаль, в свою очередь, считается восходящей звездой каталонского клуба: в 117 матчах за "сине-гранатовых" он забил 31 гол и сделал 40 результативных передач.