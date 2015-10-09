"Совершенный спортсмен": звездный игрок выдал мощное признание о Роналду

33-летний полузащитник "Аль-Насра" Садио Мане поделился мнением о Криштиану Роналду — звезде сборной Португалии и своём партнёре по клубу, сообщают Vesti.kz.

"Еще до того как познакомился с ним лично, я смотрел его матчи по ТВ, читал новости про него, его профессионализм, менталитет, невероятную серьёзность. И я увидел именно это, когда приехал сюда и встретил его.

Он невероятный, усердно работает абсолютно каждый день, по-прежнему хочет побеждать и показывать максимум, несмотря на то что ему уже 40 лет. Он совершенный спортсмен во всех смыслах", — сказал Мане на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents.