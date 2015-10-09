Левандовски уходит? "Барса" нацелилась на суперзвезду "Баварии"

"Барселона" продолжает удерживать Харри Кейна в списке потенциальных усилений атаки. В клубе рассматривают варианты на случай ухода Роберта Левандовски по окончании сезона, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает журналист Фернандо Поло, окончательная стратегия на трансферный рынок ещё не утверждена, однако интерес к форварду "Баварии" заметно растёт — особенно на фоне того, что приобретение Хулиана Альвареса из "Атлетико" выглядит маловероятным из-за высокой стоимости аргентинца.

По данным источника, реальная ясность по планам "сине-гранатовых" наступит не раньше января. В то же время в клубе уверены, что смогут позволить себе топового нападающего, если примут решение расстаться с высокооплачиваемым Левандовски.

Текущая рыночная стоимость 32-летнего Кейна по данным Transfermarkt составляет 75 миллионов евро.