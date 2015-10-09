Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Вчера 22:50
 

Кападзе приехал в "новую команду" после ухода из сборной Узбекистана

  Комментарии

Поделиться
Кападзе приехал в "новую команду" после ухода из сборной Узбекистана Тимур Кападзе. Фото: ©instagram.com/uzbekistanfa

Стало известно о вероятном будущем бывшего главного тренера сборной Узбекистана по футболу Тимура Кападзе, передают Vesti.kz.

Поделиться

Стало известно о вероятном будущем бывшего главного тренера сборной Узбекистана по футболу Тимура Кападзе, передают Vesti.kz.

Главный редактор Championat.Asia Нарзулла Сайдуллаев информирует, что специалист прибыл в Индонезию.

Ранее сообщалось, что он может возглавить национальную сборную этой страны.

Напомним, в октябре этого года итальянец Фабио Каннаваро принял сборную Узбекистана. Его предшественник, Тимур Кападзе, сначала входил в тренерский штаб, а затем покинул команду.

Под руководством Кападзе узбекистанская команда одержала пять побед, четыре раза сыграла вничью и впервые в истории квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира.

Кападзе хорошо знаком казахстанским болельщикам по выступлениям за клуб "Актобе" в период 2012-2014 годов.

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
22 ноября 20:15   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Атлетик
Проголосовало 169 человек

Реклама

Живи спортом!