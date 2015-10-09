Месси не вернётся? Президент "Барселоны" поставил жирную точку

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта дал понять, что сценарий с возвращением Лионеля Месси в клуб не имеет реальных оснований, сообщают Vesti.kz.
"Возвращение Лео Месси в качестве игрока — просто нереалистично. На данный момент у него контракт с "Интер Майами".
Клуб строит проект, ориентированный на настоящее и будущее. Это сложно, и если жить прошлым, трудно двигаться вперед", — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X.
🚨❌ Barça president Laporta: “Leo Messi’s return as a player is something just not realistic. As of now, he has a contract with Inter Miami”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 20, 2025
“The club is building a project for the present and future. It's complicated, and if you live in the past you hardly move forward”. pic.twitter.com/BHmeLiPeri
Напомним, аргентинец расстался с каталонцами в августе 2021 года, продолжив карьеру во французском ПСЖ. С 2023 года он защищает цвета клуба МЛС "Интер Майами".
