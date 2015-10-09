Месси посеял раздор в "Барселоне"

Возвращение Лионеля Месси на "Камп Ноу" в начале месяца вызвало бурю обсуждений в Барселоне. Многие восприняли визит как жест против президента клуба Жоана Лапорты, учитывая прошлые конфликты игрока с руководством, передают Vesti.kz со ссылкой на Foot Mercato.

Главный соперник Лапорты на выборах Виктор Фонт уже заявил, что хочет вернуть Месси в клуб в любой роли, которую он выберет. По его словам, поддержка Месси даст кандидату серьёзное преимущество на выборах, намеченных на март-июнь 2026 года.

Фонт также напомнил, что в 2021 году Лапорта отказался продлить контракт с Месси, несмотря на обещания сохранить аргентинца для каталонской команды.

Месси, даже не занимаясь активной политикой, становится ключевым фактором предстоящих выборов и может влиять на мнение болельщиков и бывших партнёров по команде.

Напомним, что Месси покинул "Барселону" летом 2021 года, завершив 17-летний этап в составе каталонского клуба. Причиной ухода стали финансовые ограничения, не позволившие "сине-гранатовым" продлить с ним соглашение. Впоследствии он два сезона провёл в ПСЖ, а с 2023 года является игроком "Интер Майами".