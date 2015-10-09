Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Вчера 22:24
 

Хаби Алонсо нашёл "Реалу" нового игрока и попросил Переса о трансфере

  Комментарии

Поделиться
Хаби Алонсо нашёл "Реалу" нового игрока и попросил Переса о трансфере Хаби Алонсо. Фото: ©Depositphotos/Musiu0

"Реал" готовится к следующему матчу Ла Лиги против "Эльче" и активно следит за молодым полузащитником команды соперника Родриго Мендосой, передают Vesti.kz.

Поделиться

"Реал" готовится к следующему матчу Ла Лиги против "Эльче" и активно следит за молодым полузащитником команды соперника Родриго Мендосой, передают Vesti.kz.

Мендоcа — новый объект интереса Алонсо

По информации DefensaСentral, главный тренер "сливочных" Хаби Алонсо видит в 20-летнем Мендосе игрока с лидерскими качествами, способного усилить центр поля "Реала". Поэтому он обратился к президенту клуба Флорентино Пересу, чтобы ускорить трансфер футболиста "Эльче".

Конкуренция на рынке

Помимо "Реала", Мендосой интересуются "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ювентус", "Милан" и "Интер". Рыночная стоимость игрока выросла до 9 миллионов евро, отступные — около 20 миллионов евро.


Укрепление состава — приоритет

Несмотря на лидерство в Ла Лиге и успешное выступление в Лиге чемпионов, Алонсо считает, что команде нужен дополнительный игрок в центре поля. Мендоса, по мнению тренера, может стать важным усилением, несмотря на молодой возраст.

Мендоса начинал карьеру в скромных коллективах "Альторреаль", "Сан-Мигель" и "Ранеро", а в 2019 году присоединился к юношеской команде "Эльче". В нынешнем сезоне он провёл 10 матчей и забил два гола.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 1 1 26-10 31
2 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
3 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
4 Атлетико М 12 7 4 1 24-11 25
5 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
9 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
10 Райо Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
11 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
12 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
13 Реал Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
14 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
15 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
16 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
17 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
18 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
19 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 7-20 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
22 ноября 20:15   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Атлетик
Проголосовало 169 человек

Реклама

Живи спортом!