Хаби Алонсо нашёл "Реалу" нового игрока и попросил Переса о трансфере

"Реал" готовится к следующему матчу Ла Лиги против "Эльче" и активно следит за молодым полузащитником команды соперника Родриго Мендосой, передают Vesti.kz.

Мендоcа — новый объект интереса Алонсо

По информации DefensaСentral, главный тренер "сливочных" Хаби Алонсо видит в 20-летнем Мендосе игрока с лидерскими качествами, способного усилить центр поля "Реала". Поэтому он обратился к президенту клуба Флорентино Пересу, чтобы ускорить трансфер футболиста "Эльче".

Конкуренция на рынке

Помимо "Реала", Мендосой интересуются "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ювентус", "Милан" и "Интер". Рыночная стоимость игрока выросла до 9 миллионов евро, отступные — около 20 миллионов евро.

Укрепление состава — приоритет

Несмотря на лидерство в Ла Лиге и успешное выступление в Лиге чемпионов, Алонсо считает, что команде нужен дополнительный игрок в центре поля. Мендоса, по мнению тренера, может стать важным усилением, несмотря на молодой возраст.

Мендоса начинал карьеру в скромных коллективах "Альторреаль", "Сан-Мигель" и "Ранеро", а в 2019 году присоединился к юношеской команде "Эльче". В нынешнем сезоне он провёл 10 матчей и забил два гола.