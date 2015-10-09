Ламин Ямаль высказался о возвращении "Барсы" на "Ноу Камп"

Нападающий "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль подчеркнул, насколько мощным фактором является атмосфера домашнего стадиона и поддержка трибун — по его словам, команда буквально чувствует, как болельщики толкают её вперёд, сообщают Vesti.kz.

"Болельщики имеют большое значение. Мы играли на поле, которое было не нашим. "Монжуик" был в порядке, но это было не то, чего мы хотели. "Камп Ноу" будет очень большой поддержкой для всех и многое добавит к оставшемуся сезону", — приводит слова Ямаля Marca.

Контракт юного таланта с каталонцами действует до лета 2031 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, уже взлетела до внушительных 200 миллионов евро.