Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 14:00
 

Ламин Ямаль высказался о возвращении "Барсы" на "Ноу Камп"

  Комментарии

Поделиться
Ламин Ямаль высказался о возвращении "Барсы" на "Ноу Камп" ©Depositphotos.com/Musiu0

Нападающий "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль подчеркнул, насколько мощным фактором является атмосфера домашнего стадиона и поддержка трибун — по его словам, команда буквально чувствует, как болельщики толкают её вперёд, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Нападающий "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль подчеркнул, насколько мощным фактором является атмосфера домашнего стадиона и поддержка трибун — по его словам, команда буквально чувствует, как болельщики толкают её вперёд, сообщают Vesti.kz.

"Болельщики имеют большое значение. Мы играли на поле, которое было не нашим. "Монжуик" был в порядке, но это было не то, чего мы хотели. "Камп Ноу" будет очень большой поддержкой для всех и многое добавит к оставшемуся сезону", — приводит слова Ямаля Marca.


Контракт юного таланта с каталонцами действует до лета 2031 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, уже взлетела до внушительных 200 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 1 1 26-10 31
2 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
3 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
4 Атлетико М 12 7 4 1 24-11 25
5 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
9 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
10 Райо Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
11 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
12 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
13 Реал Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
14 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
15 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
16 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
17 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
18 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
19 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 7-20 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лидс   •   Регулярный чемпионат, мужчины
23 ноября 19:00   •   не начат
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
(Лидс)
- : -
Астон Вилла
Астон Вилла
(Бирмингем)
Кто победит в основное время?
Лидс Юнайтед
Ничья
Астон Вилла
Проголосовало 5 человек

Реклама

Живи спортом!