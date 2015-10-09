Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 15:03
 

В "Барсе" наймут частного детектива, чтобы контролировать ночную жизнь Ямаля

Руководство клуба обеспокоено тем, что 18-летний вингер Ламин Ямаль регулярно посещает ночные заведения, несмотря на восстановление после травмы, передают Vesti.kz

Ночные выходы Ямала вызвали тревогу в "Барселоне"

По данным Don Balon, на прошлой неделе Ямаль был замечен в двух клубах Барселоны – Luz de Gas и заведении на улице Тусет – хотя врачебные рекомендации требовали полного покоя.

Несмотря на указания медиков держаться подальше от активной ночной жизни и соблюдать полный покой, Ямаль провел ночи в компании друзей. Чтобы избежать огласки, на входе в клубы охрана просила гостей убирать телефоны – и это лишь усилило подозрения в клубе.

В клубе опасаются, что подобный образ жизни может замедлить лечение и негативно сказаться на дальнейшей карьере игрока. Поэтому "Барселона" изучает вариант привлечения детективного агентства, чтобы отслеживать ночные выходы футболиста.

В "Барселоне" это не впервые

Идея, кстати, не новая. При президенте Жоане Лапорте клуб уже прибегал к подобным мерам: за Жераром Пике следили точно так же. 

В разные годы детективов подключали и в отношении Роналдиньо, и Ромарио – оба были известны любовью к ночной жизни и регулярно нарушали режим.

Ламин Ямаль высказался о возвращении "Барсы" на "Ноу Камп"

Напомним, что контракт юного таланта с каталонцами действует до лета 2031 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, уже взлетела до внушительных 200 миллионов евро.

