В "Реале" раскрыли, чем Алонсо отличается от Анчелотти

В "Реале" продолжают сравнивать эпоху Карло Анчелотти с началом работы Хаби Алонсо. И одним из тех, кто лучше всех чувствует атмосферу в команде, оказался Тибо Куртуа, передают Vesti.kz.

Вратарь резко и честно оценил различия между двумя тренерами:

"Анчелотти был чем-то вроде отца, даже дедушки для нас. Человек, который всех успокаивал и создавал ощущение семьи. Хаби – другой. Он современный, энергичный, с новыми идеями. Но оба – топовые специалисты, каждый со своей философией", – цитируют Куртуа Football Espana.

При этом голкипер подчеркнул, что мысль о том, что команда скучает по Анчелотти, – воплощение неуважения к нынешнему тренеру.

"Говорить, что нам не хватает Карло – неправильно. У нас отличное рабочее отношение с Алонсо", – отметил он.

Напомним, что Хаби Алонсо возглавил "Реал" летом этого года, сразу после ухода Карло Анчелотти, который завершил свою эпоху в клубе. Его назначение было воспринято как начало нового проекта.

А итальянский наставник, в свою очередь, возглавил сборную Бразилии.