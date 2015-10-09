Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 11:13
 

В "Реале" раскрыли, чем Алонсо отличается от Анчелотти

  Комментарии

В "Реале" раскрыли, чем Алонсо отличается от Анчелотти ©x.com/realmadriden

В "Реале" продолжают сравнивать эпоху Карло Анчелотти с началом работы Хаби Алонсо. И одним из тех, кто лучше всех чувствует атмосферу в команде, оказался Тибо Куртуа, передают Vesti.kz

Вратарь резко и честно оценил различия между двумя тренерами:

"Анчелотти был чем-то вроде отца,  даже дедушки для нас. Человек, который всех успокаивал и создавал ощущение семьи. Хаби – другой. 

Он современный, энергичный, с новыми идеями. Но оба – топовые специалисты, каждый со своей философией", – цитируют Куртуа Football Espana.

При этом голкипер подчеркнул, что мысль о том, что команда скучает по Анчелотти, – воплощение неуважения к нынешнему тренеру.

"Говорить, что нам не хватает Карло – неправильно. У нас отличное рабочее отношение с Алонсо", – отметил он.

Напомним, что Хаби Алонсо возглавил "Реал" летом этого года, сразу после ухода Карло Анчелотти, который завершил свою эпоху в клубе. Его назначение было воспринято как начало нового проекта. 

А итальянский наставник, в свою очередь, возглавил сборную Бразилии. 

