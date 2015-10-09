Зидана ждут в топ-клубе: вскрылись его отношения с игроками

В последние дни вокруг "Реала" усилились слухи о возможном возвращении Зинедина Зидана. Французского тренера видели рядом с президентом "сливочных" Флорентино Пересом, с которым его отношения охладились после ухода из клуба, передают Vesti.kz.

Некоторые считают, что это может быть сигналом о возвращении Зидана на тренерский мостик "Реала", в то время как Хаби Алонсо подвергается всё большей критике.

Давид Беттони, бывший помощник Зидана, заявил, что Алонсо нужно дать время.

"Зидан никогда не навязывал свои правила, он прекрасно ладил со всеми игроками. Когда кто-то был подавлен, он всегда находил хорошие слова. Зидан говорил нам, чтобы мы наслаждались каждым моментом, что всё со временем пройдёт. Нам нужно дать Хаби Алонсо время. Он другой тренер, чем Зидан и Карло Анчелотти. Мы не должны драматизировать то, что случилось с Винисиусом. Хаби и Вини не знакомы друг с другом, и всё можно решить в раздевалке. Поэтому Хаби Алонсо нужно набраться терпения", - цитирует Беттони frenchfootballweekly.com.

Зидану за время тренерской карьеры довелось возглавлять лишь мадридский "Реал" (2016–2018, 2019–2021), с которым он достиг впечатляющих результатов: трижды подряд завоевал Лигу чемпионов, дважды — клубный чемпионат мира, выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны.

Ранее Зидана называли главным кандидатом на пост главного тренера сборной Франции. Однако сообщалось, что президент FFF Филипп Диалло ещё не встречался с ним для обсуждения возможного сотрудничества после окончания ЧМ-2026, хотя общественность считает назначение Зидана почти решённым вопросом.