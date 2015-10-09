Гвардиола назвал таланта поколения: у него 15 матчей и 19 голов

Главный наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не удержался от комплиментов в адрес своего голевого монстра — Эрлинга Холанда, сообщают Vesti.kz.

"Это талант поколения. Его телосложение, скорость и нюх бомбардира делают его уникальным игроком в своём роде. Это явление появляется раз в несколько поколений", — приводит слова Гвардиолы Marca.

В текущем сезоне норвежец провёл за "Манчестер Сити" 15 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 19 голов и одну результативную передачу.

Контракт суперфорварда с клубом действует до лета 2034 года, и отпускать его в Манчестере явно не собираются. Transfermarkt оценивает Холанда в €180 млн — одна из самых дорогих звезд современного футбола.