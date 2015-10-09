Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 13:06
 

Гвардиола назвал таланта поколения: у него 15 матчей и 19 голов

  Комментарии

Поделиться
Гвардиола назвал таланта поколения: у него 15 матчей и 19 голов ©Depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

Главный наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не удержался от комплиментов в адрес своего голевого монстра — Эрлинга Холанда, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Главный наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не удержался от комплиментов в адрес своего голевого монстра — Эрлинга Холанда, сообщают Vesti.kz.

"Это талант поколения. Его телосложение, скорость и нюх бомбардира делают его уникальным игроком в своём роде. Это явление появляется раз в несколько поколений", — приводит слова Гвардиолы Marca.

В текущем сезоне норвежец провёл за "Манчестер Сити" 15 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 19 голов и одну результативную передачу.

В этом сезоне норвежец снова играет на космическом уровне: в 15 матчах за "Сити" он наколотил 19 мячей и добавил к ним ассист, продолжая штамповать результативность с машинной точностью.

Контракт суперфорварда с клубом действует до лета 2034 года, и отпускать его в Манчестере явно не собираются. Transfermarkt оценивает Холанда в €180 млн — одна из самых дорогих звезд современного футбола.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 11 8 2 1 20-5 26
2 Манчестер Сити 11 7 1 3 23-8 22
3 Челси 11 6 2 3 21-11 20
4 Сандерленд 11 5 4 2 14-10 19
5 Тоттенхэм Хотспур 11 5 3 3 19-10 18
6 Астон Вилла 11 5 3 3 13-10 18
7 Манчестер Юнайтед 11 5 3 3 19-18 18
8 Ливерпуль 11 6 0 5 18-17 18
9 Борнмут 11 5 3 3 17-18 18
10 Кристал Пэлас 11 4 5 2 14-9 17
11 Брайтон энд Хов Альбион 11 4 4 3 17-15 16
12 Брентфорд 11 5 1 5 17-17 16
13 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
14 Ньюкасл Юнайтед 11 3 3 5 11-14 12
15 Фулхэм 11 3 2 6 12-16 11
16 Лидс Юнайтед 11 3 2 6 10-20 11
17 Бернли 11 3 1 7 14-22 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 3 1 7 13-23 10
19 Ноттингем Форест 11 2 3 6 10-20 9
20 Вулверхэмптон Уондерерс 11 0 2 9 7-25 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
23 ноября 21:30   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Тоттенхэм Хотспур
Проголосовало 8 человек

Реклама

Живи спортом!