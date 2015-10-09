Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
"Манчестер Сити" и "Бавария" нацелились на 19-летнего таланта

"Манчестер Сити" включил 19-летнего Дживайро Рида из "Фейеноорда" в список кандидатов на позицию правого защитника в 2026 году, передают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Отмечается, что мюнхенская "Бавария" также проявляет интерес к Риду и уже вела переговоры с его окружением. Оба клуба стремятся заполучить талантливого игрока роттердамского клуба.

Рид - воспитанник "Зебюргии" и "Волендама". В июне 2023 года он присоединился к молодёжной команде "Фейеноорда", подписав трёхлетний контракт.

В текущем сезоне защитник провёл 15 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.


