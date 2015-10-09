Драмой обернулся матч Марокко - Бразилия за полуфинал ЧМ по футболу

Драматической развязкой завершился четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу среди сборных до 17 лет между Марокко и Бразилией, проходящий в Катаре, передают Vesti.kz.

Исход встречи был решён в компенсированное время. Первыми забили бразильцы - на 16-й минуте отличился Делл. Марокканцы ответили голом Зияда Бахи на 45+4-й минуте. Развязка наступила на 90+5-й минуте, когда Делл оформил дубль и южноамериканцы победили со счётом 2:1. При этом на 90+8-й минуте красную карточку получил главный тренер сборной Бразилии Дуду Патетучи.

Brazil defeat Morocco to advance to the Semi-finals 🇧🇷#U17WC pic.twitter.com/n6lUGAGjAX — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 21, 2025

Таким образом, Бразилия вышла в полуфинал, где сыграет с Португалией, победившей в другом четвертьфинале Швейцарию (2:0). Во втором полуфинале встретятся Австрия и Италия. В 1/4 финала австрийцы обыграли Японию (1:0), а итальянцы - Буркина-Фасо (1:0). Оба матча 1/2 финала намечены на 24 ноября.