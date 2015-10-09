19-летний игрок "предал" "Реал" и хочет перейти в "Барселону"

"Реал" отказался от 19-летнего Кеса Смита после того, как нидерландский полузащитник АЗ ясно выразил предпочтение "Барселоне", передают Vesti.kz.

По информации DefensaCentral, Смит, которого несколько месяцев связывали с "Реалом", признался, что хотел бы играть на "Камп Ноу", добавив, что "Барселона — мой любимый клуб". Эти слова в Вальдебебасе восприняли как предательство, учитывая постоянный контакт клуба с игроком и его окружением.

Бывший тренер "Барселоны" Рональд Куман сравнил Смита с Педри, подчеркнув его видение поля, умение играть обеими ногами и манёвры на поле. Смит согласился с этим сравнением, добавив, что раньше его сравнивали с бельгийцем Кевином Де Брюйне, а теперь с Педри или Френки де Йонгом, нынешними лидерами каталонского клуба.

Теперь "Реал" не будет следить за игроком и сосредоточится на других вариантах усиления центра поля.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Кеса составляет 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провёл за АЗ 19 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.