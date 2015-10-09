Флик высказался о возвращении Месси в "Барселону"

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался о возвращении аргентинского нападающего Лионеля Месси в каталонский клуб, передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что форвард внимательно следит за предстоящими выборами президента "Барселоны" и готов рассмотреть возвращение в случае смены руководства.

"Месси - лучший игрок последних десяти лет, если не больше. Мне всегда нравилось смотреть, как он играет. Его контракт заканчивается в 2028 году, а мой контракт - в 2027-м, поэтому его тренерская работа не зависит от меня", - цитирует Флика инсайдер Фабрицио Романо.

Месси покинул "Барселону" летом 2021 года, завершив 17-летнюю эпоху в составе каталонцев. Клуб не смог продлить с ним контракт из-за финансовых ограничений. После ухода аргентинец провёл два сезона в ПСЖ, а с 2023 года выступает за "Интер Майами".

Месси восемь раз выигрывал "Золотой мяч" - это абсолютный рекорд в истории мирового футбола.