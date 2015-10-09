Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 21:00
 

Флик высказался о возвращении Месси в "Барселону"

Флик высказался о возвращении Месси в "Барселону"

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался о возвращении аргентинского нападающего Лионеля Месси в каталонский клуб, передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что форвард внимательно следит за предстоящими выборами президента "Барселоны" и готов рассмотреть возвращение в случае смены руководства.

"Месси - лучший игрок последних десяти лет, если не больше. Мне всегда нравилось смотреть, как он играет. Его контракт заканчивается в 2028 году, а мой контракт - в 2027-м, поэтому его тренерская работа не зависит от меня", - цитирует Флика инсайдер Фабрицио Романо.

Месси покинул "Барселону" летом 2021 года, завершив 17-летнюю эпоху в составе каталонцев. Клуб не смог продлить с ним контракт из-за финансовых ограничений. После ухода аргентинец провёл два сезона в ПСЖ, а с 2023 года выступает за "Интер Майами".

Месси восемь раз выигрывал "Золотой мяч" - это абсолютный рекорд в истории мирового футбола.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 1 1 26-10 31
2 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
3 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
4 Атлетико М 12 7 4 1 24-11 25
5 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
9 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
10 Райо Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
11 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
12 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
13 Реал Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
14 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
15 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
16 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
17 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
18 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
19 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 7-20 8

