В Серии А появился новый лидер: всё решил один гол

"Милан" возглавил турнирную таблицу итальянской Серии А. В домашнем матче 13-го тура команда на своём поле обыграла "Лацио", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Единственный гол на 51-й минуте встречи забил Рафаэл Леау.

Благодаря этому успеху "Милан" набрал 28 очков и вырвался на первое место в таблице. Правда, в сегодняшнем матче "Рома" (27) - "Наполи" (25) может определиться новый лидер.

Что касается "Лацио", то команда занимает восьмое место, набрав 18 пунктов.

