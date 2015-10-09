Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Италия
Сегодня 13:45
 

В Серии А появился новый лидер: всё решил один гол

В Серии А появился новый лидер: всё решил один гол Тати Кастельянос и Страхинья Павлович. Фото: Depositphotos.com/m.iacobucci.tiscali.it©

"Милан" возглавил турнирную таблицу итальянской Серии А. В домашнем матче 13-го тура команда на своём поле обыграла "Лацио", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Единственный гол на 51-й минуте встречи забил Рафаэл Леау.

Благодаря этому успеху "Милан" набрал 28 очков и вырвался на первое место в таблице. Правда, в сегодняшнем матче "Рома" (27) - "Наполи" (25) может определиться новый лидер.

Что касается "Лацио", то команда занимает восьмое место, набрав 18 пунктов.

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Милан 13 8 4 1 19-9 28
2 Рома 12 9 0 3 15-6 27
3 Наполи 12 8 1 3 19-11 25
4 Болонья 12 7 3 2 21-8 24
5 Интер 12 8 0 4 26-13 24
6 Комо 13 6 6 1 19-7 24
7 Ювентус 13 6 5 2 17-12 23
8 Лацио 13 5 3 5 15-10 18
9 Удинезе 13 5 3 5 14-20 18
10 Сассуоло 13 5 2 6 16-16 17
11 Торино 12 3 5 4 11-21 14
12 Кремонезе 12 3 5 4 13-16 14
13 Аталанта 12 2 7 3 14-14 13
14 Кальяри 13 2 5 6 13-19 11
15 Дженоа 13 2 5 6 13-20 11
16 Парма 13 2 5 6 9-17 11
17 Пиза 12 1 7 4 10-16 10
18 Лечче 12 2 4 6 8-16 10
19 Фиорентина 12 0 6 6 10-19 6
20 Верона Хеллас 13 0 6 7 8-20 6

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Рим   •   Регулярный чемпионат, мужчины
1 декабря 00:45   •   не начат
Рома
Рома
(Рим)
- : -
Наполи
Наполи
(Неаполь)
