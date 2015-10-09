Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Мировой футбол
Месси побил новый рекорд: он уделал другую легенду и оторвался от Роналду

Аргентинский нападающий Лионель Месси установил историческое достижение. Он стал рекордсменом в истории футбола по количеству голевых передач за карьеру, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

В матче в составе "Интер Майами" против "Нью-Йорк Сити" (5:1) 38-летний Месси отметился одним ассистом. Он стал 405 для аргентинца за всю карьеру. Благодаря этому действию Лео побил рекорд Ференца Пушкаша (404).


Отметим, что у главного конкурента Месси Криштиану Роналду 259 голевых передач за всю карьеру.

При этом португалец опережает аргентинца по количеству забитых голов: 954 против 896.

Месси помог "Интер Майами" пробиться в финал плей-офф МЛС с разгромом из 6 голов

