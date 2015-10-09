Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Сегодня 08:20
 

Месси помог "Интер Майами" пробиться в финал плей-офф МЛС с разгромом из 6 голов

  Комментарии

Поделиться
Месси помог "Интер Майами" пробиться в финал плей-офф МЛС с разгромом из 6 голов Лионель Месси на предматчевой тренировке. Фото: ФК "Интер Майами"©

В полуфинальном матче плей-офф МЛС "Интер Майами" нанёс разгромное поражение "Нью-Йорк Сити". За 90 минут было забито шесть голов, передают Vesti.kz.

Поделиться

В полуфинальном матче плей-офф МЛС "Интер Майами" нанёс разгромное поражение "Нью-Йорк Сити". За 90 минут было забито шесть голов, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась с итоговым счётом 5:1 в пользу "Интера". В составе победителей голами отметились оформивший хет-трик Тадео Альенде (14', 23', 89'), Матео Сильветти (67') и Теласко Сеговия (83'). Единственный гол гостей забил Джастин Хак (37').

38-летний лидер "Интера" Лионель Месси провёл на поле все 90 минут. На его счету голевая передача на Сильветти во втором тайме. При этом Лео прервал голевую серию в МЛС. Перед этой игрой он забивал в шести встречах кряду.

Теперь "Интер" сыграет в финальном матче за кубок МЛС. В ночь с 6 на 7 декабря команда встретится с победителем матча "Сан-Диего" - "Ванкувер Уайткэпс".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Жирона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
1 декабря 01:00   •   не начат
Жирона
Жирона
(Жирона)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Жирона
Ничья
Реал М
Проголосовало 28 человек

Реклама

Живи спортом!