Чесноков узнал плохие новости из британского клуба

Шотландский "Хартс" потерял очки в третьем туре подряд. В гостях команда не смогла переиграть "Мотеруэлл" (0:0), сообщают Vesti.kz.
У клуба, который близок к подписанию контракта с казахстанцем Исламом Чесноковым, ещё недавно был солидный отрыв от конкурентов в чемпионате Шотландии. Однако две ничьих и поражение в трёх последних матчах серьёзно ударили по клубу.
После 0:0 с "Мотеруэллом" в активе "Хартс" 31 набранный балл после 14 игр. Они потеряли лидерство по потерянным очкам, так как у идущего на втором месте "Селтика" (26) есть два матча в запасе.
Ранее источник сообщал, что уже на следующей неделе 26-летний вингер должен присоединиться к команде "Хартс".
