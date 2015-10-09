Чесноков узнал плохие новости из британского клуба

Шотландский "Хартс" потерял очки в третьем туре подряд. В гостях команда не смогла переиграть "Мотеруэлл" (0:0), сообщают Vesti.kz.

У клуба, который близок к подписанию контракта с казахстанцем Исламом Чесноковым, ещё недавно был солидный отрыв от конкурентов в чемпионате Шотландии. Однако две ничьих и поражение в трёх последних матчах серьёзно ударили по клубу.

После 0:0 с "Мотеруэллом" в активе "Хартс" 31 набранный балл после 14 игр. Они потеряли лидерство по потерянным очкам, так как у идущего на втором месте(26) есть два матча в запасе.

Ранее источник сообщал, что уже на следующей неделе 26-летний вингер должен присоединиться к команде "Хартс".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!