Англия
Сенсация произошла в лондонском дерби в АПЛ

В матче 13-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) "Тоттенхэм" неожиданно оступился в лондонском дерби. На своём поле шпоры принимали соседей из "Фулхэма", передаёт корреспондент Vesti.kz.

Матч между командами завершился со счётом 2:1 в пользу дачников. Уже в первые шесть минут им удалось шокировать хозяев двумя голами - отличились Кенни Тете (4') и Харри Уилсон (6'). "Тоттенхэм" же хватило только на гол Мохаммеда Кудуса на 59-й минуте.

Благодаря этому результату "Фулхэм" набрал 17 очков и остался на 15-й строчке. Что касается "Тоттенхэма", то команда замыкает топ-10 с 18 баллами в активе.

Отметим, что сегодня, 30 ноября, в АПЛ состоится центральный матч тура - ещё одно лондонское дерби:

"Челси" - "Арсенал": прямая трансляция центрального матча тура АПЛ

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 12 9 2 1 24-6 29
2 Манчестер Сити 13 8 1 4 27-12 25
3 Челси 12 7 2 3 23-11 23
4 Сандерленд 13 6 4 3 17-13 22
5 Астон Вилла 12 6 3 3 15-11 21
6 Кристал Пэлас 12 5 5 2 16-9 20
7 Брайтон энд Хов Альбион 12 5 4 3 19-16 19
8 Брентфорд 13 6 1 6 21-20 19
9 Борнмут 13 5 4 4 21-23 19
10 Тоттенхэм Хотспур 13 5 3 5 21-16 18
11 Ньюкасл Юнайтед 13 5 3 5 17-16 18
12 Манчестер Юнайтед 12 5 3 4 19-19 18
13 Ливерпуль 12 6 0 6 18-20 18
14 Эвертон 13 5 3 5 14-17 18
15 Фулхэм 13 5 2 6 15-17 17
16 Ноттингем Форест 12 3 3 6 13-20 12
17 Вест Хэм Юнайтед 12 3 2 7 15-25 11
18 Лидс Юнайтед 13 3 2 8 13-25 11
19 Бернли 13 3 1 9 15-27 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 12 0 2 10 7-27 2

