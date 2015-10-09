Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Франция
ПСЖ сенсационно сохранил лидерство после поражения от "Монако"

ПСЖ сенсационно сохранил лидерство после поражения от "Монако" ПСЖ. Фото: ФК ПСЖ©

В матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу "Марсель" неожиданно оступился в домашней игре с "Тулузой". Провансальцы могли выйти на первое место в турнирной таблице, сообщают Vesti.kz.

После сенсационного фиаско ПСЖ в битве с "Монако" (0:1), футболисты "Марселя" могли мгновенно оказаться на вершине таблицы. Однако на своём поле они сыграли 2:2 с "Тулузой".

На 14-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу Эмерсонна, а во втором тайме "Марсель" забил дважды за непродолжительный промежуток времени - отличились Игор Пайшао (66') и Пьер-Эмиль Хёйбьерг (74'). Но последнее слово было за "Тулузой", чей футболист Сантьяго Идальго сравнял счёт на второй добавленной минуте.


Таким образом в активе "Марселя" стало 29 очков, и они лишь сократили отставание от ПСЖ (30) до минимума, хотя имели возможность вырваться вперёд. "Тулуза" же с 17 баллами находится на девятом месте.

Хоть футболисты ПСЖ и вздохнули с облегчением, первое место по итогам 14-го тура они себе пока не гарантировали. Сегодня обойти лидеров может "Ланс" (28). Для этого команде надо обыгрывать в гостях "Анже" (16).

Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 14 9 3 2 27-12 30
2 Марсель Олимпик 14 9 2 3 35-14 29
3 Ланс 13 9 1 3 22-11 28
4 Ренн Стад 14 6 6 2 24-18 24
5 Лилль 13 7 2 4 27-17 23
6 Монако ФК 14 7 2 5 26-25 23
7 Страсбур 13 7 1 5 24-17 22
8 Лион 13 6 3 4 18-15 21
9 Тулуза 14 4 5 5 20-19 17
10 Ницца Олимпик 13 5 2 6 18-23 17
11 Анже 13 4 4 5 11-15 16
12 Париж 14 4 3 7 21-26 15
13 Гавр 13 3 5 5 13-20 14
14 Брест 13 3 4 6 17-23 13
15 Нант 13 2 5 6 12-19 11
16 Лорьян 13 2 5 6 15-27 11
17 Метц 14 3 2 9 14-31 11
18 Осер 14 2 3 9 8-20 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Франции 2025/26   •   Франция, Анже   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 21:15   •   не начат
Анже
Анже
(Анже)
- : -
Ланс
Ланс
(Ланс)
Кто победит в основное время?
Анже
Ничья
Ланс
Проголосовало 0 человек

